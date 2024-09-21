СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", - сказал он.

Что этому предшествовало

17 сентября американская газета The Wall Street Journal написала, что число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в войне, достигло якобы примерно 1 миллиона.

Как утверждают журналисты, в ходе военных действий были якобы убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских.