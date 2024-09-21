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СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Издание The Wall Street Journal написало, что якобы потери Украины в войне составляют 80 тысяч военных. Но на самом деле цифры меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 20 сентября.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", - сказал он.

Что этому предшествовало

17 сентября американская газета The Wall Street Journal написала, что число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в войне, достигло якобы примерно 1 миллиона.

Как утверждают журналисты, в ходе военных действий были якобы убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских.

Фейк от Bild

Отметим, западные СМИ не впервые указывают информацию, которая не соответствует действительности в своих материалах.

Буквально недавно Bild написал о якобы готовности Украины к "заморозке" войны. Журналисты, якобы ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского.

Они заверили, что в плане, якобы, припасана "готовность" Украины принять "локальное прекращение огня на определенных участках фронта". У Зеленского отреагировали, заявив, что Bild распространил фейк.

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