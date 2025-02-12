ЗМІ нагадали, як Порошенко вимагав врахувати інтереси Росії під час розсміщення ЧФ РФ в Криму

Зокрема, журналісти наводять слова Порошенка, де він пояснює необхідність підписання Харківських угод врахуванням інтересів Росії.



За його словами, Україна знайшла формулу, за якою було можливе стрімке зниження ціни на газ для України. Натомість, на думку Порошенка, РФ запропонувала формулювання, яке давало їй можливість пояснити своєму населенню, чому вона пішла на таке, а з іншого - майстерно не створивши прецедент для інших країн.



"Що стосується угоди по Чорноморському флоту, то Росії потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант формули розрахунків і не створити прецедент для інших країн (стосовно перегляду ціни на газ)", - «говорив Порошенко у інтерв’ю Мустафі Наєму після підписання Харківських угод.



Також, за даними видання, продовження розміщення ЧФ РФ у Криму та підтримання економічних відносин з РФ, було вигідно Порошенку задля отримання власного прибутку,зокрема на невигідних, в тому числі таких що загрожують державі Україні умовах.



За інформацією журналістів, саме через це Порошенко на посту міністра і лобіював підписання Харківських угод, які в замін знижки на газ продовжували перебування чорноморського флоту РФ ще на 25 років.



"Серед іншого, на той час він майже завершив угоду про купівлю "Севморзаводу", а тому мав особисту зацікавленість у продовженні перебування флоту РФ у Криму для ремонту її кораблів", - зазначають у виданні та на підтвердження цитують самого Порошенка.



"Ось поясніть, чому ми відправляємо кораблі Чорноморського флоту РФ на модернізацію не на заводи у Севастополі, а до країн НАТО? Адже на заводах Севастополя працюють у тому числі громадяни РФ!", - наголошував Петро Порошенко.



Результатом цього стало укладення Угоди від 21.04.2010 року між Україною та РФ, що спричинило нарощування особового складу, модернізацію військ, озброєнню, що були використані для окупації АР Крим та подальшого повномасштабного вторгнення РФ до України.