В частности, журналисты приводят слова Порошенко, где он объясняет необходимость подписания Харьковских соглашений учетом интересов России.



По его словам, Украина нашла формулу, по которой было возможно стремительное снижение цены на газ для Украины. Зато, по мнению Порошенко, РФ предложила формулировку, которая давала ей возможность объяснить своему населению, почему она пошла на такое, а с другой - мастерски не создав прецедент для других стран.



"Что касается соглашения по Черноморскому флоту, то России нужно было найти взаимоприемлемый вариант формулы расчетов и не создать прецедент для других стран (относительно пересмотра цены на газ)", - говорил Порошенко в интервью Мустафе Найему после подписания Харьковских соглашений.



Также, по данным издания, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержания экономических отношений с РФ, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли, в том числе на невыгодных, в том числе угрожающих государству Украина условиях.



По информации журналистов, именно поэтому Порошенко на посту министра и лоббировал подписание Харьковских соглашений, которые в замен скидки на газ продолжали пребывание черноморского флота РФ еще на 25 лет.



"Среди прочего, в то время он почти завершил сделку о покупке "Севморзавода", а потому имел личную заинтересованность в продлении пребывания флота РФ в Крыму для ремонта ее кораблей", - отмечают в издании и в подтверждение цитируют самого Порошенко.



"Вот объясните, почему мы отправляем корабли Черноморского флота РФ на модернизацию не на заводы в Севастополе, а в страны НАТО? Ведь на заводах Севастополя работают в том числе граждане РФ!", - отмечал Петр Порошенко.



Результатом этого стало заключение Соглашения от 21.04.2010 года между Украиной и РФ, что повлекло наращивание личного состава, модернизацию войск, вооружению, которые были использованы для оккупации АР Крым и дальнейшего полномасштабного вторжения РФ в Украину.