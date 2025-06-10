ЗМІ ідентифікували військових РФ, яких лікували в Білорусі після спроби захопити Київ

Виданню вдалося встановити 898 російських бійців, серед яких спецпризначенці, десантники та росгвардійці, які намагалися захопити українську столицю на початку повномасштабного вторгнення, та які можуть бути причетними до воєнних злочинів у Київській області.

Ідентифікувати цих російських військових журналістам вдалося завдяки списку поранених із бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії.

"Елітні" підрозділи

Як зʼясували журналісти, в білоруських лікарнях надавали допомогу бійцям російських підрозділів, участь яких у спробі захоплення Києва в березні 2022 року, ще не була підтверджена документально.

Зокрема, йдеться про підрозділи "Сил спеціальних операцій", які в Росії вважають "елітними" і які дислокуються під Москвою: в Кубинці (в/ч 28337) і Солнєчногорську (в/ч 92154). Згідно зі списком поранених, до лікарень міста Гомеля після наступу на Київщині потрапили 16 військових цих частин ССО.

З витоку даних також випливає, що після боїв за Київ та Чернігів на лікування у Білорусь доставляли бійців й інших "елітних" підрозділів - спецпризначенців Головного управління Генерального штабу РФ (також відомого як ГРУ) з Хабаровська, Тамбова, Новосибірська та Тольятті.

Вбивство пенсіонерки у Бучі

Отримані документи також допомогли журналістам встановити особу російського військового, ймовірно причетного до вбивств цивільних у Київській області. Це - Олександр Квітко з позивним "Шкіпер". Він командир шостої роти 234 десантно-штурмового полку зі Пскова, підрозділу, який брав участь у захопленні Бучі.

Відповідно до витоку даних пацієнтів, до гомельської лікарні Квітка привезли 28 березня 2022 року з осколковими пораненнями в шию, руку, гомілку та сідницю. Це підтверджує й отриманий журналістами рукописний список поранених бійців шостої роти 234 псковського полку. Цей документ знайшов місцевий мешканець після звільнення Бучі та передав журналістам Радіо Свобода. Першим у ньому вказане прізвище - Квітко.

Згідно зі свідченнями очевидців, Квітко міг бути причетним до вбивства місцевої пенсіонерки Алли Мінаєвої. Вона проживала в районі, який зайняла його рота в Бучі.

Десантники

Як зазначає видання, у спробі захоплення Києва брали участь й десантники: чотири дивізії та декілька бригад. Про участь кожної з них у російському вторгненні в Україну вже було відомо. Однак, отримані журналістами документи вперше доводять одночасне перебування цих десантних підрозділів під Києвом, тобто їхню спільну участь у спробі захоплення міста.

Серед них - 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з міста Ульяновськ, яка брала участь у спробі захопленні аеропорту Гостомеля. Відповідно до витоку даних, 74 поранених бійців цього підрозділу лікували в білоруських медустановах. Наприклад, Романа Зязіна, на той час 21-річного російського військовослужбовця бригади.

Журналісти знайшли Зязіна у переліку пацієнтів лікарні Гомеля, куди він потрапив з пораненням обличчя та відкритим переломом нижньої щелепи 4 березня 2022 року. Після лікування Зязін на фронт не повернувся, але військову карʼєру продовжив - нині він курсант воєнного інституту фізкультури. Він також знявся у фільмі телеканалу "Звезда", що належить Міноборони Росії.

Нацгвардія РФ

Дані про пацієнтів медустанов Гомеля також свідчать про те, що там лікували й 68 військовослужбовців з управління Росгвардії по Кемеровській області - Кузбасу, яких відправили захоплювати Київ.

Це - два підрозділи: загін швидкого реагування СОБР, створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, та загін поліції особливого призначення ОМОН, який має забезпечувати громадський порядок та запобігати масовим заворушенням. У Росії ці підрозділи використовують, зокрема, для придушення громадських акцій протесту.

Дані про поранення російських силовиків в українському Гостомелі журналісти верифікували, звіривши їх із документами, знайденими на місці подій після звільнення Київської області.

Зазначається, що саме ОМОНівців Кемеровській області, разом із військовослужбовцями загону мобільного особливого призначення Красноярському краю, українські правоохоронці звинувачують у вбивстві цивільних. Зокрема, розстрілі мирних мешканців у Гостомелі 25 лютого. Пʼятьом росгвардійцям з цих підрозділів повідомили про підозру у вбивстві пʼятьох людей.

Військові з Бурятії

Серед пацієнтів гомельської лікарні журналісти також нарахували й близько 70 російських військових із Бурятії: з 5-ї танкової (Улан-Уде, в/ч 46108) та 37-ї мотострілецької (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

Згідно з даними українських правоохоронців, саме ці два підрозділи в березні 2022 року взяли під контроль частину автодороги Київ-Чоп, також відомої як Житомирська траса, та розстрілювали автомобілі з цивільними, які намагалися евакуюватися.

Редакція Радіо Свобода отримала документ, знайдений неподалік Житомирської траси після звільнення Київщини. В ньому вказані імена поранених російських військовослужбовців, зокрема, Зоріка Зигбіна, Мунко-Жаргала Жалмаєва та Дмитра Терентьєва.



Цих трьох військових 5-ї танкової бригади Улан-Уде журналісти знайшли і в списках пацієнтів гомельської лікарні, куди вони потрапили з пораненнями, отриманими на Київщині у березні 2022 року.