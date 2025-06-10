СМИ идентифицировали военных РФ, которых лечили в Беларуси после попытки захватить Киев

Изданию удалось установить 898 российских бойцов, среди которых спецназовцы, десантники и росгвардейцы, которые пытались захватить украинскую столицу в начале полномасштабного вторжения, и которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области.

Идентифицировать этих российских военных журналистам удалось благодаря списку раненых из базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России.

"Элитные" подразделения

Как выяснили журналисты, в белорусских больницах оказывали помощь бойцам российских подразделений, участие которых в попытке захвата Киева в марте 2022 года, еще не было подтверждено документально.

В частности, речь идет о подразделениях "Сил специальных операций", которые в России считают "элитными" и которые дислоцируются под Москвой: в Кубинке (в/ч 28337) и Солнечногорске (в/ч 92154). Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления на Киевщине попали 16 военных этих частей ССО.

Из утечки данных также следует, что после боев за Киев и Чернигов на лечение в Беларусь доставляли бойцов и других "элитных" подразделений - спецназовцев Главного управления Генерального штаба РФ (также известного как ГРУ) из Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти.

Убийство пенсионерки в Буче

Полученные документы также помогли журналистам установить личность российского военного, вероятно причастного к убийствам гражданских в Киевской области. Это - Александр Квитко с позывным "Шкипер". Он командир шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова, подразделения, которое участвовало в захвате Бучи.

Согласно утечке данных пациентов, в гомельскую больницу Квитко привезли 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу. Это подтверждает и полученный журналистами рукописный список раненых бойцов шестой роты 234 псковского полка. Этот документ нашел местный житель после освобождения Бучи и передал журналистам Радио Свобода. Первой в нем указана фамилия - Квитко.

Согласно свидетельствам очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой. Она проживала в районе, который заняла его рота в Буче.

Десантники

Как отмечает издание, в попытке захвата Киева участвовали и десантники: четыре дивизии и несколько бригад. Об участии каждой из них в российском вторжении в Украину уже было известно. Однако, полученные журналистами документы впервые доказывают одновременное пребывание этих десантных подразделений под Киевом, то есть их совместное участие в попытке захвата города.

Среди них - 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, которая участвовала в попытке захвата аэропорта Гостомель. Согласно утечке данных, 74 раненых бойцов этого подразделения лечили в белорусских медучреждениях. Например, Романа Зязина, на то время 21-летнего российского военнослужащего бригады.

Журналисты нашли Зязина в перечне пациентов больницы Гомеля, куда он попал с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти 4 марта 2022 года. После лечения Зязин на фронт не вернулся, но военную карьеру продолжил - сейчас он курсант военного института физкультуры. Он также снялся в фильме телеканала "Звезда", который принадлежит Минобороны России.

Нацгвардия РФ

Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, которых отправили захватывать Киев.

Это - два подразделения: отряд быстрого реагирования СОБР, созданный для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, и отряд полиции особого назначения ОМОН, который должен обеспечивать общественный порядок и предотвращать массовые беспорядки. В России эти подразделения используют, в частности, для подавления общественных акций протеста.

Данные о ранениях российских силовиков в украинском Гостомеле журналисты верифицировали, сверив их с документами, найденными на месте событий после освобождения Киевской области.

Отмечается, что именно ОМОНовцев Кемеровской области, вместе с военнослужащими отряда мобильного особого назначения Красноярском края, украинские правоохранители обвиняют в убийстве гражданских. В частности, расстреле мирных жителей в Гостомеле 25 февраля. Пятерым росгвардейцам из этих подразделений сообщили о подозрении в убийстве пяти человек.

Военные из Бурятии

Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали и около 70 российских военных из Бурятии: из 5-й танковой (Улан-Удэ, в/ч 46108) и 37-й мотострелковой (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

Согласно данным украинских правоохранителей, именно эти два подразделения в марте 2022 года взяли под контроль часть автодороги Киев-Чоп, также известной как Житомирская трасса, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались эвакуироваться.

Редакция Радио Свобода получила документ, найденный неподалеку Житомирской трассы после освобождения Киевщины. В нем указаны имена раненых российских военнослужащих, в частности, Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева.



Этих трех военных 5-й танковой бригады Улан-Удэ журналисты нашли и в списках пациентов гомельской больницы, куда они попали с ранениями, полученными на Киевщине в марте 2022 года.