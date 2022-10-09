ЗМІ дізналися, скільки в Росії витратили на охорону Кримського мосту з початку року

Зокрема, як пише видання, ФГУП "Управління відомчої охорони мінтрансу Росії" до кінця липня 2022 року отримував за держконтрактами на охорону моста близько 53 мільйонів рублів на місяць, у серпні контракт подорожчав до 66,85 мільйонів рублів.

"Загалом охорона автомобільної частини мосту у 2022 році має коштувати бюджету близько 700 мільйонів рублів", - уточнюють журналісти.

При цьому той же ФГУП у квітні 2022 року отримав держконтракт на 617,9 мільйонів. рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки".

"Майже третина цієї суми (197 мільйонів ​​рублів) підрядник вже отримав, але поки що розробив лише робочу документацію для цього проекту всього на 17 мільйонів​​рублів", - пише ВВС.

Крім того, за охорону залізничної складової мосту відповідає Південна філія ФГУП "Відомча охорона залізничного транспорту РФ". Держконтракт на ці послуги в 2022 році коштує 937 мільйонів ​​рублів.

"А 27 лютого - після вторгнення в Україну - ФГУП отримав додатково 70 мільйонів рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту", – додають журналісти.

У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і підмостовий простір і підходи до мосту.

У контракті на охорону автомобільного мосту є положення про те, що стрілки з груп швидкого реагування повинні дислокуватися, серед іншого, у таких місцях, як арочні прольоти, технологічні тунелі та технологічні ворота біля опор моста.