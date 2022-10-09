ЗМІ дізналися, скільки в Росії витратили на охорону Кримського мосту з початку року
На забезпечення безпеки Керченського мосту у 2022 році в Росії витратили понад 2 мільярди рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зокрема, як пише видання, ФГУП "Управління відомчої охорони мінтрансу Росії" до кінця липня 2022 року отримував за держконтрактами на охорону моста близько 53 мільйонів рублів на місяць, у серпні контракт подорожчав до 66,85 мільйонів рублів.
"Загалом охорона автомобільної частини мосту у 2022 році має коштувати бюджету близько 700 мільйонів рублів", - уточнюють журналісти.
При цьому той же ФГУП у квітні 2022 року отримав держконтракт на 617,9 мільйонів. рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки".
"Майже третина цієї суми (197 мільйонів рублів) підрядник вже отримав, але поки що розробив лише робочу документацію для цього проекту всього на 17 мільйоніврублів", - пише ВВС.
Крім того, за охорону залізничної складової мосту відповідає Південна філія ФГУП "Відомча охорона залізничного транспорту РФ". Держконтракт на ці послуги в 2022 році коштує 937 мільйонів рублів.
"А 27 лютого - після вторгнення в Україну - ФГУП отримав додатково 70 мільйонів рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту", – додають журналісти.
У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і підмостовий простір і підходи до мосту.
У контракті на охорону автомобільного мосту є положення про те, що стрілки з груп швидкого реагування повинні дислокуватися, серед іншого, у таких місцях, як арочні прольоти, технологічні тунелі та технологічні ворота біля опор моста.
Як повідомлялось, за даними британської розвідки, пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в Україні. Сам інцидент на мосту "зачепить" російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП та те, що відомо на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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