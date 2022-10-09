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ЗМІ дізналися, скільки в Росії витратили на охорону Кримського мосту з початку року

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Україна, Неділя 09 жовтня 2022 15:45
ЗМІ дізналися, скільки в Росії витратили на охорону Кримського мосту з початку року Фото: Кримський міст (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На забезпечення безпеки Керченського мосту у 2022 році в Росії витратили понад 2 мільярди рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зокрема, як пише видання, ФГУП "Управління відомчої охорони мінтрансу Росії" до кінця липня 2022 року отримував за держконтрактами на охорону моста близько 53 мільйонів рублів на місяць, у серпні контракт подорожчав до 66,85 мільйонів рублів.

"Загалом охорона автомобільної частини мосту у 2022 році має коштувати бюджету близько 700 мільйонів рублів", - уточнюють журналісти.

При цьому той же ФГУП у квітні 2022 року отримав держконтракт на 617,9 мільйонів. рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки".

"Майже третина цієї суми (197 мільйонів ​​рублів) підрядник вже отримав, але поки що розробив лише робочу документацію для цього проекту всього на 17 мільйонів​​рублів", - пише ВВС.

Крім того, за охорону залізничної складової мосту відповідає Південна філія ФГУП "Відомча охорона залізничного транспорту РФ". Держконтракт на ці послуги в 2022 році коштує 937 мільйонів ​​рублів.

"А 27 лютого - після вторгнення в Україну - ФГУП отримав додатково 70 мільйонів рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту", – додають журналісти.

У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і підмостовий простір і підходи до мосту.

У контракті на охорону автомобільного мосту є положення про те, що стрілки з груп швидкого реагування повинні дислокуватися, серед іншого, у таких місцях, як арочні прольоти, технологічні тунелі та технологічні ворота біля опор моста.

Як повідомлялось, за даними британської розвідки, пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в Україні. Сам інцидент на мосту "зачепить" російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП та те, що відомо на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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