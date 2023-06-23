ЗМІ дізналися про подробиці зустрічі щодо української формули миру в Данії

На зустрічі очікують на участь посланців із Південної Африки, Бразилії та Індії, а також радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, керівника апарату глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і високопосадовця з України.

Китай ще не підтвердив, чи візьме він участь у конференції, а повний список учасників ще не затверджено. Бразилію представлятиме головний дипломатичний радник президента Луїса Інасіо Лула да Сілва.

Зустріч не матиме офіційного порядку денного, проте однією з головних цілей її буде обговорення української формули миру і спроба президента Володимира Зеленського провести глобальний саміт за цими пропозиціями, сказав один зі співрозмовників.

Кілька інших країн, включно з Південною Африкою, Бразилією та Китаєм, останніми тижнями також висунули свої власні пропозиції та дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни.

Українська формула світу

Президент України Володимир Зеленський представив свою формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над усією територією країни, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни. Данія та Швеція зголосилися провести саміт.

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