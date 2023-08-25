ЗМІ дізналися подробиці про другий літак Пригожина. Він відлетів в Азербайджан

Російські ЗМІ, в основному пов'язані з Telegram-каналом "Сіра зона" групи Вагнера, пов'язали другий бізнес-джет з бортовим номером RA-02748 з групою найманців і повідомили, що він також перебував у повітрі під час катастрофи.

Але оператор літака, російська компанія ТОВ "Джетіка", заперечує будь-який такий зв'язок.

"Ні сам літак, ні його пасажири не пов'язані з Вагнером і ніколи не були пов'язані", - заявив агентству Reuters генеральний директор Jetica Сергій Трифонов.

За словами Трифонова, цей літак не був орендований, хоча він відмовився сказати, хто був його власником.

RA-02748 приземлявся в Санкт-Петербурзі в середу ввечері після вильоту з Москви, коли літак, на борту якого, як вважають, перебував Пригожин, зазнав аварії, свідчать дані відстеження польотів. Приблизно через 20 хвилин він вилетів назад до Москви.

Смерть Пригожина

Російська авіаційна влада заявила, що Пригожин перебував на борту приватного літака Embraer, який розбився в середу ввечері на північний захід від Москви, ніхто не вижив.

Слідство ще не встановило особи 10 осіб, які перебували на борту літака, але російський диктатор Володимир Путін надіслав співчуття їхнім сім'ям.

Більш детально про авіакатастрофу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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