СМИ узнали подробности о втором самолете Пригожина. Он улетел в Азербайджан

Российские СМИ, в основном связанные с Telegram-каналом "Серая зона" группы Вагнера, связали второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02748 с группой наемников и сообщили, что он также находился в воздухе во время катастрофы.

Но оператор самолета, российская компания ООО "Джетика", отрицает какую-либо такую связь.

"Ни сам самолет, ни его пассажиры не связаны с Вагнером и никогда не были связаны", - заявил агентству Reuters генеральный директор Jetica Сергей Трифонов.

По словам Трифонова, этот самолет не был арендован, хотя он отказался сказать, кто был его владельцем.

RA-02748 приземлялся в Санкт-Петербурге в среду вечером после вылета из Москвы, когда самолет, на борту которого, как полагают, находился Пригожин, потерпел крушение, свидетельствуют данные отслеживания полетов. Примерно через 20 минут он вылетел обратно в Москву.

Смерть Пригожина

Российские авиационные власти заявили, что Пригожин находился на борту частного самолета Embraer, который разбился в среду вечером к северо-западу от Москвы, никто не выжил.

Следствие еще не установило личности 10 человек, находившихся на борту самолета, но российский диктатор Владимир Путин прислал соболезнования их семьям.

Более подробно об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.

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