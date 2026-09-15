Дружина Трампа-молодшого підтвердила, що російський олігарх влаштував їм весільні гуляння

Беттіна Андерсон, дружина Дональда Трампа-молодшого, у понеділок підтвердила в Instagram, що російський олігарх Умар Кремльов сплатив їй із чоловіком післявесільні гуляння на приватному острові на Багамах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Андерсон написала, що це був "надзвичайно щедрий весільний подарунок".

Її пост з'явився після того, як ProPublica опублікувала в понеділок вранці статтю із назвою "Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах таємно профінансував близький до Путіна російський олігарх".

Дружина Трампа-молодшого сказала, що російський бізнесмен, якого вона називала "нашим дорогим другом", влаштував два вечори святкування після їхнього весілля.

Вона сказала, що саме весілля було лише для сім'ї. Президент Трамп не був присутнім, посилаючись на свої обов'язки у Вашингтоні.

"Наступні вихідні справді були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями", - сказала вона.

"Наш дорогий друг Умар дуже щедро організував для нас два неймовірні вечори святкування ПІСЛЯ нашого весілля. Це був дуже щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємось неймовірно вдячними", - цитує видання Беттіну Андерсон.

При цьому залишається незрозумілим, як подружжя познайомилося з Кремльовим. Андерсон у своєму повідомленні написала: "Для дружби не потрібні політичні мотиви".

"Нам пощастило мати чудових друзів з усього світу, і ми ніколи не будемо соромитись або вибачатися за свою подяку їм", - сказала вона.

Трамп-молодший із дружиною наполягають на тому, що у подарунку Кремльова немає жодного політичного підтексту.

Forbes оцінює статки сина президента США приблизно в 300 мільйонів доларів. CBS News запитала Trump Organization, чому Трамп-молодший, її виконавчий віце-президент прийняв цей подарунок.

Прес-служба Кремльова повідомила ProPublica, що він та Трамп-молодший "мають дружні стосунки" і вперше зустрілися "кілька років тому".

У заяві йдеться, що Кремльов "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів і знайомих".