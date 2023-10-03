ЗМІ дізналися, яку умову G7 поставить Індії щодо обмеження закупівель алмазів із РФ

Країни G7 працюють над санкціями щодо алмазної галузі РФ і обговорюють з Індією заборону на ввезення огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Зазначається, що країни G7, які працюють над санкціями щодо російської алмазної галузі, виступають не проти, щоб Індія закуповувала алмази в РФ.
При цьому джерела видання повідомляють, що представники G7 обговорюють із владою Індії заборону на ввезення з Росії огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.
Президент найбільшої у світі алмазної біржі Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта повідомив виданню, що представники G7 вивчають способи, які могли б дати змогу індійським покупцям алмазів дотриматися санкцій щодо Росії з мінімальними втратами.
Видання вказує, що в алмазній галузі Індії працюють 1,5 млн осіб. Річний обсяг експорту російських алмазів до Індії оцінюють у 4 млрд доларів.
Також Мехта також заявив, що торговцям російськими алмазами доведеться дотримуватися нового протоколу відстежуваності походження алмазів. Для цього можуть використовувати протокол Бельгії, Індії або World Diamond Council.
Нагадаємо, в середині вересня повідомлялося про те, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Щодо заборони, то набуде чинності вона вже в січні 2024 року.
Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що США заморозили кошти двох індійських компаній через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".
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