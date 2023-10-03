СМИ узнали, какое условие G7 поставит Индии по ограничению закупок алмазов из РФ

Отмечается, что страны G7, которые работают над санкциями в отношении российской алмазной отрасли, выступают не против, чтобы Индия закупала алмазы в РФ.

При этом источники издания сообщают, что представители G7 обсуждают с властями Индии запрет на ввоз из России ограненных и полированных алмазов весом в 1 карат и выше.

Алмазная отрасль Индии

Президент крупнейшей в мире алмазной биржи Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта сообщил изданию, что представители G7 изучают способы, которые могли бы позволить индийским покупателям алмазов соблюсти санкции в отношении России с минимальными потерями.

Издание указывает, что в алмазной отрасли Индии работают 1,5 млн человек. Годовой объем экспорта российских алмазов в Индию оценивается в 4 млрд долларов.

Также Мехта также заявил, что торговцам российскими алмазами придется придерживаться нового протокола отслеживаемости происхождения алмазов. Для этого могут использовать протокол Бельгии, Индии или World Diamond Council.

"Большая семерка" готовит санкции на алмазы из РФ

Напомним, в середине сентября сообщалось о том, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. Что касается запрета, то он вступит в силу уже в январе 2024 года.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или ОАЭ.

Ранее сообщалось, что США заморозили средства двух индийских компаний из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА ".