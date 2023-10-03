СМИ узнали, какое условие G7 поставит Индии по ограничению закупок алмазов из РФ

Страны G7 работают над санкциями в отношении алмазной отрасли РФ и обсуждают с Индией запрет на ввоз ограненных и полированных алмазов весом в 1 карат и выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
Отмечается, что страны G7, которые работают над санкциями в отношении российской алмазной отрасли, выступают не против, чтобы Индия закупала алмазы в РФ.
При этом источники издания сообщают, что представители G7 обсуждают с властями Индии запрет на ввоз из России ограненных и полированных алмазов весом в 1 карат и выше.
Президент крупнейшей в мире алмазной биржи Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта сообщил изданию, что представители G7 изучают способы, которые могли бы позволить индийским покупателям алмазов соблюсти санкции в отношении России с минимальными потерями.
Издание указывает, что в алмазной отрасли Индии работают 1,5 млн человек. Годовой объем экспорта российских алмазов в Индию оценивается в 4 млрд долларов.
Также Мехта также заявил, что торговцам российскими алмазами придется придерживаться нового протокола отслеживаемости происхождения алмазов. Для этого могут использовать протокол Бельгии, Индии или World Diamond Council.
Напомним, в середине сентября сообщалось о том, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. Что касается запрета, то он вступит в силу уже в январе 2024 года.
Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или ОАЭ.
Ранее сообщалось, что США заморозили средства двух индийских компаний из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА ".
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