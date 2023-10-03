ЗМІ дізналися, яку умову G7 поставить Індії щодо обмеження закупівель алмазів із РФ

Країни G7 працюють над санкціями щодо алмазної галузі РФ і обговорюють з Індією заборону на ввезення огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times .

Зазначається, що країни G7, які працюють над санкціями щодо російської алмазної галузі, виступають не проти, щоб Індія закуповувала алмази в РФ.

При цьому джерела видання повідомляють, що представники G7 обговорюють із владою Індії заборону на ввезення з Росії огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.

Алмазна галузь Індії

Президент найбільшої у світі алмазної біржі Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта повідомив виданню, що представники G7 вивчають способи, які могли б дати змогу індійським покупцям алмазів дотриматися санкцій щодо Росії з мінімальними втратами.

Видання вказує, що в алмазній галузі Індії працюють 1,5 млн осіб. Річний обсяг експорту російських алмазів до Індії оцінюють у 4 млрд доларів.

Також Мехта також заявив, що торговцям російськими алмазами доведеться дотримуватися нового протоколу відстежуваності походження алмазів. Для цього можуть використовувати протокол Бельгії, Індії або World Diamond Council.

"Велика сімка" готує санкції на алмази з РФ

Нагадаємо, в середині вересня повідомлялося про те, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Щодо заборони, то набуде чинності вона вже в січні 2024 року.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що США заморозили кошти двох індійських компаній через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".