Гарріс може отримати нову посаду після поразки на виборах, - ЗМІ

Днями адвокат Бакарі Селлерс, який протягом восьми років був членом Палати представників Південної Кароліни від Демократичної партії, заявив, що 70-річна ліберальна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду через проблеми зі здоров'ям. Це дозволить президенту Джо Байдену висунути Гарріс.

Камала Гарріс до обрання сенатором була окружним прокурором Сан-Франциско та генеральним прокурором Каліфорнії. Її призначення на посаду судді без відповідного досвіду було б незвичним, але не безпрецедентним.

Для призначення Гарріс президенту Джо Байдену необхідно буде подати її кандидатуру, а Сенату затвердити. Наразі демократи мають більшість у Сенаті - 51 голос проти 49 республіканців.

Проте вже у січні баланс сил зміниться, оскільки Республіканська партія на виборах взяла більшість у Сенаті.

Якщо суддя Соня Сотомайор піде у відставку після зміни президента, місце у Верховному суді, ймовірно, займе консервативний суддя. Це може змінити баланс у Верховному суді на користь республіканців.