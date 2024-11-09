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Харрис может получить новую должность после поражения на выборах, - СМИ

Фото: Камала Гаррис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Камала Харрис может получить новую должность после поражения на президентских выборах. Она может стать судьей Верховного суда США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

На днях адвокат Бакари Селлерс, который в течение восьми лет выявляется членом Палаты представителей Южной Каролины от Демократической партии, заявил, что 70-летняя либеральная судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда из-за проблем со здоровьем. Это позволит президенту Джо Байдену выдвинуть Харрис.

Камала Харрис до избрания сенатором была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии. Ее назначение на должность судьи без соответствующего опыта было бы необычным, но не беспрецедентным.

Для назначения Харрис президенту Джо Байдену необходимо будет подать ее кандидатуру, а Сенату утвердить. Сейчас у демократов большинство в Сенате - 51 голос против 49 республиканцев.

Однако уже в январе баланс сил изменится, поскольку Республиканская партия на выборах взяла большинство в Сенате.

Если судья Соня Сотомайор уйдет в отставку после смены президента, место в Верховном суде, вероятно, займет консервативный судья. Это может изменить баланс Верховного суда в пользу республиканцев.

Выборы президента США

5 ноября в США прошли президентские выборы. Республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Харрис со значительным отрывом.

Трамп еще до оглашения официальных результатов назвал себя новым президентом, а Харрис признала поражение. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в конце января 2025 года.

Кроме того, Республиканская партия возьмет под контроль Сенат, поскольку получила большинство. Есть большая вероятность, что у республиканцев будет большинство и в Палате представителей.

Чего Украине ждать от президентства Дональда Трампа - в нашем материале.

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Соединенные Штаты АмерикиКамала ХаррисВерховный суд