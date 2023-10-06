ЗМІ дізналися, як росіяни вербують сербів на війну проти України

Про те, що Росія намагається залучити до своєї армії кілька сотень сербів, першим повідомило французьке видавництво Intelligence Onlaine у серпні цього року.

Хто стоїть за вербуванням

У вербуванні бере участь громадянин Сербії Давор Савичич, який у 2014 році формував взвод сербів у складі ПВК "Вагнера". "Фонтанка" писала 2016-го, що Давор Савичич із позивним Вовк - "старий товариш" командира ПВК Дмитра Уткіна (позивний Вагнер).

Тоді Савичич заперечував зв'язок із групою "Вагнера" і стверджував, що "займається будівництвом у Хімках".

За даними видання, Савичич заявив, що готовий до осені 2023 року сформувати у складі 106-ї тульської дивізії ВДВ повноцінну сербську бригаду, до якої увійде до тисячі громадян Сербії.

"Ми офіційно зараз підписуємо контракт із міністерством оборони, проходимо через красногорський військкомат. Відразу відправляємо людей на рязанський полігон, і після допідготовки хлопці працюють на луганському напрямку. Хочу запросити й росіян, і сербів. Підрозділ існує і буде працювати", - сказав Савичич.

Зі свого боку, сербський снайпер Деян Берич розповів, що серби, яких вербують в армію РФ, подають заяви на громадянство РФ.

"Хлопці приїжджають, ми зустрічаємо їх, відразу йдуть у військкомат, підписують контракт і подаються на громадянство Російської Федерації. Це не тільки Сербія, вся колишня Югославія. Але добровольців у російській армії найбільше із Сербії", - повідомив Берич.

Оформлення сербів як військових армії РФ

Схему з набором сербів, за даними видання, придумала влада Московської області. За це нібито відповідає виходець із ФСБ.

Звербовані серби прилітають у Росію, селяться в тимчасовому гуртожитку поруч із лижним стадіоном у Красногорську, після чого спеціальний нотаріус готує їхні документи для місцевого військкомату, а контракти з Міноборони РФ оформляють уже в Королеві.

Джерела видання стверджують, що цю схему придумав керівник головного управління регіональної безпеки Московської області Роман Каратаєв, який запропонував її губернатору Андрію Воробйову.

Каратаєв працює в підмосковному уряді з 2014 року, а до цього служив у ФСБ.

Вербування сербів

Нагадаємо, раніше у російській соцмережі "ВКонтакте" з'явилися фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули до Запорізької області.

Пізніше спецслужби Сербії почали перевіряти інформацію про можливу участь своїх громадян у війні проти України.

Своєю чергою президент Сербії Александр Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.