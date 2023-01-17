Сербські найманці беруть участь у війні проти України: Белград перевірить інформацію

Спецслужби Сербії перевіряють інформацію про можливу участь громадян на боці Росії у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода , про це заявив глава МВС Сербії Мілош Вучевич.

Вучевич зазначив, що Сербія прагне врегулювання війни в Україні та в усьому світі. "Наша країна дуже чітко заявляє, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, і це спричиняє правові наслідки", - зазначив глава сербського МВС.

Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з'явилися фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули до Запорізької області.

У повідомленні "ВКонтакте" стверджувалося, що серби приїхали в Україну порушуючи закон і нібито вступили до так званого "батальйону імені Павла Судоплатова". Водночас у Telegram почали розповсюджуватись відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали до України "допомагати братам".

Особу одного з присутніх на відео "Радіо Свобода" змогло встановити - йдеться про Андрія Родіонова, засновника руху "Російсько-слов'янське возз'єднання та відродження" (RUSOV), мета якого - створення "федеративної слов'янської держави на чолі з Великою Росією".

Сам Родіонов часто бував у Сербії і давав інтерв'ю місцевим ЗМІ, а нещодавно заявив, що на його запрошення двоє сербів вступили до лав російської армії в Україні.

EU, USA та UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: доки вони finanziraju odbranu Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šeфа BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u

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За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці бойовиків. 32 з них у Сербії засудили, причому у більшості випадків йшлося про мінімальні покарання.

Раніше в США заявили, що ПВК "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії.

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