ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні

У мережі з'явилися супутникові фото, які було проаналізовано фахівцями лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. За словами спеціалістів, протягом двох останніх місяців кораблі РФ, які пов'язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї. Вони перевозили їх та доставляли до військового порту Росії.

Британські фахівці вважають, що операція між Росією та Північною Кореєю є "більш регулярною, масштабною і тривалою". Зокрема супутникові знімки свідчать про те, що у середині серпня два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та "Марія" почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ.

Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.

Водночас дані сайту Marine Traffic свідчать, що російські кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, таким чином приховавши своє місцеперебування.

"Попри те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи", – пише WP.

Приблизно в той час розпочалися постачання з КНДР, на складі боєприпасів у російському Тихорєцьку, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбулась під час щорічного Східного економічного форуму. Вони мали домовитись про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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