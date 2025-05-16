ЗМІ дізналися, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі

Директор з планування політики Державного департаменту США Майкл Ентон представлятиме Вашингтон на переговорах у Стамбулі. Проте держсекретар Марко Рубіо також прибув до Стамбула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання, посилаючись на речника Держдепартаменту, зазначає, що саме Майкл Ентон буде представляти США на українсько-російських переговорах у Стамбулі. Проте Reuters не уточнює, у переговорах з якою стороною посадовець Держдепу братиме участь.

Тим часом AFP та BBC повідомляють, що державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула. Раніше він заявляв, що не братиме участі у переговорах України та РФ через низький рівень російської делегації.

AFP з посиланням на турецькі джерела, пише, що представники США проведуть окремі зустрічі з Україною та Туреччиною з одного боку, а також з росіянами.

Кореспондент BBC Том Бейтман, який прибув до Стамбула разом з Рубіо, зазначає, що настрій американської делегації "досить похмурий".