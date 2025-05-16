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ЗМІ дізналися, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі

Стамбул, П'ятниця 16 травня 2025 10:41
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ЗМІ дізналися, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі Фото: директор з планування політики Держдепу США Майкл Ентон (state gov)
Автор: Наталія Юрченко

Директор з планування політики Державного департаменту США Майкл Ентон представлятиме Вашингтон на переговорах у Стамбулі. Проте держсекретар Марко Рубіо також прибув до Стамбула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання, посилаючись на речника Держдепартаменту, зазначає, що саме Майкл Ентон буде представляти США на українсько-російських переговорах у Стамбулі. Проте Reuters не уточнює, у переговорах з якою стороною посадовець Держдепу братиме участь.

Тим часом AFP та BBC повідомляють, що державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула. Раніше він заявляв, що не братиме участі у переговорах України та РФ через низький рівень російської делегації.

AFP з посиланням на турецькі джерела, пише, що представники США проведуть окремі зустрічі з Україною та Туреччиною з одного боку, а також з росіянами.

Кореспондент BBC Том Бейтман, який прибув до Стамбула разом з Рубіо, зазначає, що настрій американської делегації "досить похмурий".

Переговори у Стамбулі

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі мають відбутися переговори України та РФ. Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад української команди, її очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Склад російської делегації викликає сумніви. Російський диктатор Володимир Путін не приїхав на зустріч з Зеленським 15 травня, але направив до Туреччини посадовців низького рівня. Російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський, який був учасником переговорів у 2022 році.

Турецьке видання Anadolu написало, що сьогодні заплановані переговори у форматі Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина.

Детальніше про переговори України та РФ у Стамбулі - читайте у нашому матеріалі.

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