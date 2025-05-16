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СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Стамбул, Пятница 16 мая 2025 10:41
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СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле Фото: директор по планированию политики Госдепа США Майкл Энтон (state gov)
Автор: Наталья Юрченко

Директор по планированию политики Государственного департамента США Майкл Энтон будет представлять Вашингтон на переговорах в Стамбуле. Однако госсекретарь Марко Рубио также прибыл в Стамбул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание, ссылаясь на спикера Госдепартамента, отмечает, что именно Майкл Энтон будет представлять США на украинско-российских переговорах в Стамбуле. Однако Reuters не уточняет, в переговорах с какой стороной чиновник Госдепа будет участвовать.

Между тем AFP и BBC сообщают, что государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Ранее он заявлял, что не будет участвовать в переговорах Украины и РФ из-за низкого уровня российской делегации.

AFP со ссылкой на турецкие источники, пишет, что представители США проведут отдельные встречи с Украиной и Турцией с одной стороны, а также с россиянами.

Корреспондент BBC Том Бейтман, который прибыл в Стамбул вместе с Рубио, отмечает, что настроение американской делегации "довольно мрачное".

Переговоры в Стамбуле

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры Украины и РФ. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской команды, ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Состав российской делегации вызывает сомнения. Российский диктатор Владимир Путин не приехал на встречу с Зеленским 15 мая, но направил в Турцию чиновников низкого уровня. Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, который был участником переговоров в 2022 году.

Турецкое издание Anadolu написало, что сегодня запланированы переговоры в формате Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.

Подробнее о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - читайте в нашем материале.

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