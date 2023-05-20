ЗМІ дізналися, хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні

Представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена дозволити союзникам передавати літаки Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Він також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.
Авіаційна коаліція
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