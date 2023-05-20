СМИ узнали, кто убедил Байдена поддержать предоставление F-16 Украине

Изменение позиции Байдена, по словам американских, европейских и украинских чиновников, связано с постоянным давлением со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского. Но главной движущей силой в администрации президента США был именно Блинкен.

По данным издания, Блинкен также активно работал с различными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику. Блинкен также сыграл главную роль, когда НАТО было в тупике, перед поставкой Украине современных танков.

В то время как Германия колебалась по поводу одобрения передачи танков Leopard 2, Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу танков M1 Abrams, что и позволило убрать все преграды для танковой коалиции.

Авиационная коалиция

Более года поднятие F-16 в небо над Украиной для защиты от российских атак было святым Граалем Киева. Но администрация американского президента Джо Байдена, имея в арсенале США более 1000 самолетов и по крайней мере столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила "нет". Заметим, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вето на передачу самолетов третьим странам другим странам.

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