ЗМІ дізналися, хто купив у Бельгії півсотні танків Leopard 1 для України

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Leopard 1 для України

Нагадаємо, ще у травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм. Техніка до 1980-х років вважалася основним бойовим танком Німеччини. При цьому версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю.

Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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