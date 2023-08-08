СМИ узнали, кто купил у Бельгии полсотни танков Leopard 1 для Украины

Немецкая компания Rheinmetall отремонтирует и отправит в Украину бельгийские танки Leopard 1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt.
Известно, что компания
Напомним, еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.
Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 80-х годов считалась основным боевым танком Германии. При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью.
Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.
Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.
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