ЗМІ дізналися деталі нового пакету санкцій ЄС проти Білорусі

За даними видання, санкції включатимуть обмеження на експорт товарів подвійного призначення, таких як дрони чи комп’ютери, які можна використовувати для військових потреб, зокрема, військами РФ на полі бою проти України, а також авіаційних запчастин.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає вводити нові санкції проти Білорусі. За даними журналістів, деякі західноєвропейські країни хотіли зняти вже введені обмеження, зокрема, які стосуються калійних добрив.

18 липня стало відомо, що Європейський союз все ж таки запровадить нові санкції проти Білорусі, які не могли ухвалити з січня.