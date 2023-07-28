СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против Белоруссии

По данным издания, санкции будут включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые можно использовать для военных нужд, в частности войсками РФ на поле боя против Украины, а также авиационных запчастей.

По словам четырех дипломатов ЕС, которые говорили на условиях анонимности, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Санкции против Беларуси

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский союз все-таки введет новые санкции против Беларуси, которые не могли быть приняты с января.