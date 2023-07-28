СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против Белоруссии

Санкции Европейского союза против Беларуси за поддержку агрессии России против Украины будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, санкции будут включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые можно использовать для военных нужд, в частности войсками РФ на поле боя против Украины, а также авиационных запчастей.
По словам четырех дипломатов ЕС, которые говорили на условиях анонимности, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.
Санкции против Беларуси
Напомним, послы стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.
18 июля стало известно, что Европейский союз все-таки введет новые санкции против Беларуси, которые не могли быть приняты с января.
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