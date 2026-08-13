ЗМІ дізналися, чому Трампа в Анкарі таємно пересадили на інший літак

Як повідомляється, про загрозу замаху на Трампа нібито дізналися в останній день саміту НАТО в Анкарі. До безпекових служб дійшла інформація про наміри спробувати збити президентський борт з ПЗРК.

Інформація була "достатньо конкретною" для того, щоб відповідальні особи вирішили, що для Трампа надто ризиковано вилітати з Туреччини на будь-якому з офіційних президентських бортів - чи старішому, чи новому "катарському".

Загрозу вважали дуже реальною зокрема через те, що в Ірані, як видавалось, знають деталі пересування американської делегації під час перебування у Туреччині.

Разом з Трампом на третій борт перейшли троє помічників та очільник Міністерства оборони Піт Гегсет.

Серед помічників були Наталі Харп, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно та керівник операцій Овального кабінету Волт Наут, який також часто подорожує з президентом.

На президентському борту залишилися держсекретар Марко Рубір, міністр фінансів Скотт Бессент і заступник керівника апарату Стефен Міллер.