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СМИ узнали, почему Трампа в Анкаре тайно пересадили на другой самолет

10:36 13.08.2026 Чт
2 мин
Стало известно, кто еще был на борту
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Причиной тайной пересадки президента США Дональда Трампа на другой самолет после саммита НАТО в Анкаре стала информация о возможной попытке сбить президентский борт с ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, об угрозе покушения на Трампа якобы узнали в последний день саммита НАТО в Анкаре. До служб безопасности дошла информация о намерениях попытаться сбить президентский борт с ПЗРК.

Информация была "достаточно конкретной" для того, чтобы ответственные лица решили, что для Трампа слишком рискованно вылетать из Турции на любом из официальных президентских бортов - или постарше, или по новому "катарскому".

Угрозу считали очень реальной из-за того, что в Иране, как казалось, знают детали передвижения американской делегации во время пребывания в Турции.

Вместе с Трампом на третий борт перешли трое помощников и руководитель Министерства обороны Пит Хегсет.

Среди помощников были Натали Харп, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино и руководитель операций Овального кабинета Уолт Наут, также часто путешествующий с президентом.

На президентском борту остались госсекретарь Марк Рубир, министр финансов Скотт Бессент и заместитель руководителя аппарата Стефен Миллер.

Тайная эвакуация Трампа

Напомним, 11 августа СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа тайно вывезли из Турции на другом самолете. По данным журналистов, он пересел с президентского борта Air Force One с помощью фургона, обычно используемого для доставки еды.

Спецоперацию провели, чтобы якобы предотвратить возможное покушение на президента со стороны Ирана.

Позже Трамп подтвердил, что при возвращении с июльского саммита НАТО в Анкаре тайно пересел на другой самолет. По его словам, решение приняла Секретная служба из-за возможной опасности.

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