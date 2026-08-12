Трамп підтвердив таємну зміну літака в Анкарі та розповів деталі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час повернення з липневого саміту НАТО в Анкарі таємно пересів на інший літак. За його словами, рішення ухвалила Секретна служба через можливу небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Що сказав Трамп про зміну літака

Президент США Дональд Трамп прокоментував журналістам інформацію, яку раніше поширили американські медіа щодо зміни його літака під час повернення з саміту НАТО в Анкарі.

"Я підкоряюся Секретній службі та військовим. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком. Мені просто потрібно робити те, що вони говорять", - сказав він.

Що писали ЗМІ про таємну евакуацію

11 серпня видання The Washington Post і The New York Times повідомили з посиланням на джерела, що Трампа таємно вивезли з Туреччини на іншому літаку. За даними журналістів, він пересів з президентського борту Air Force One за допомогою фургона, який зазвичай використовують для доставки їжі.

Спецоперацію, за версією видань, провели, щоб запобігти можливому замаху на президента з боку Ірану.

Погрози з боку Ірану

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого 2026 року очільник Білого дому неодноразово заявляв про загрозу своєму життю.

За його словами, іранська влада двічі намагалась організувати замах на нього, але обидві спроби виявились марними.

Нагадаємо, ще 11 липня Трамп заявив, що залишив інструкції на випадок можливого замаху з боку Ірану.