ЗМІ дізналися, чи залишиться Воллес міністром оборони в уряді Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес, ймовірно, залишиться на своїй посаді та буде працювати в уряді Ріші Сунака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SkyNews .

Як повідомляє видання, Бен Воллес є головним кандидатом на те, щоб очолити Міноборони Британії вже в уряді Ріші Сунака.

Новий прем'єр-міністр Сунак захоче залишити колишнього капітана армії на посаді міністра оборони, але є нюанс. Головною перешкодою цьому може стати різне бачення Уоллеса та Сунака щодо обсягів видатків на оборону у бюджеті.

Також серед можливих кандидатів на цю посаду називають колишнього прем'єр-міністра країни Терезу Мей, а також лідера Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт.