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ЗМІ дізналися, чи залишиться Воллес міністром оборони в уряді Британії

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Британії Бен Воллес, ймовірно, залишиться на своїй посаді та буде працювати в уряді Ріші Сунака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SkyNews.

Як повідомляє видання, Бен Воллес є головним кандидатом на те, щоб очолити Міноборони Британії вже в уряді Ріші Сунака.

Новий прем'єр-міністр Сунак захоче залишити колишнього капітана армії на посаді міністра оборони, але є нюанс. Головною перешкодою цьому може стати різне бачення Уоллеса та Сунака щодо обсягів видатків на оборону у бюджеті.

Також серед можливих кандидатів на цю посаду називають колишнього прем'єр-міністра країни Терезу Мей, а також лідера Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт.

Нагадаємо, що сьогодні лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.

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Великобританія