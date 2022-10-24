СМИ узнали, останется ли Уоллес министром обороны в правительстве Британии

Министр обороны Британии Бен Уоллес, вероятно, останется на своем посту и будет работать в правительстве Риши Сунака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание SkyNews.
Как сообщает издание, Бен Уоллес является главным кандидатом на то, чтобы возглавить Минобороны Британии уже в правительстве Риши Сунака.
Новый премьер-министр Сунак захочет оставить бывшего капитана армии в должности министра обороны, но есть нюанс. Главным препятствием этому может стать разное видение Уоллеса и Сунака по объемам расходов на оборону в бюджете.
Также среди возможных кандидатов на этот пост называют бывшего премьер-министра страны Терезу Мэй, а также лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт.
Напомним, что сегодня лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру по выборам премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.
Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался бороться за должность премьер-министра, но дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.
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