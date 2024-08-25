ЗМІ дізнались, що Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації

Нагадаємо, що сьогодні, 25 серпня, терористи "Хезболла" обстріляли Ізраїль сотнями ракет та безпілотників. За словами бойовиків, вони випустили у бік Ізраїлі понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей.

На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.

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