СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации

Напомним, что сегодня, 25 августа, террористы "Хезболла" обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. По словам боевиков, они выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей.

На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.

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