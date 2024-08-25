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СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации

Фото: Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации в регионе. На фоне этого представители с обеих сторон обменялись сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

Напомним, что сегодня, 25 августа, террористы "Хезболла" обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. По словам боевиков, они выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей.

На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.

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ИзраильХезболла