СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации

Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации в регионе. На фоне этого представители с обеих сторон обменялись сообщениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, что сегодня, 25 августа, террористы "Хезболла" обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. По словам боевиков, они выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей.
На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.
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