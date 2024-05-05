НАТО визначило "червоні лінії" для вступу у війну України з РФ, - ЗМІ

Як підкреслює видання, на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку військ в Україну, а описані "червоні лінії" треба розглядати лише в якості оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад залучення у війну в Україні третіх сторін.

Перша "червона лінія"

Перша "червона лінія" зосереджена на варіанті прямої чи опосередкованої участі третьої сторони, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України. Як пише видання, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".

"Тактичний варіант нещодавно визнаний вірогідним кількома аналітиками союзників. Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - йдеться у статті.

Друга "червона лінія"

Вона стосується військової провокації проти Прибалтики чи Польщі або цілеспрямованого нападу на Молдову.

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - зазначають журналісти.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність НАТО реагувати "у фазі можливої ​​плутанини". Тут мається на увазі, як йдеться у статті, сезон виборів у Європі та США, який "може змусити Кремль подумати, що НАТО відволікається, однак Альянс не захоче миритися з такою агресією".

НАТО та війна в Україні

На початку квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що війна в Україні може тривати роками.

При цьому, за його словами, є два сценарії - союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні та ЗСУ зможуть повернути собі більше території, інакше "ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою".

У свою чергу, у ГУР назвали терміни, за які Росія може захопити країни Балтії. На думку представника української розвідки Вадима Скібіцького, для цього російській армії вистачить і тижня. А от на реакцію НАТО піде ціла декада.