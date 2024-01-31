Зменшити відсоток відмов для замовників будівництва. У ЄДЕССБ з’явився новий функціонал

Нова опція дозволить фахівцям ЦНАПів вносити звернення замовників будівництва навіть тоді, коли виявили певні похибки на кшталт не наданих відомостей, які необхідні для заповнення документа, або коли за результатами перевірки е-система виявила помилки, що унеможливлюють внесення відомостей: неприпустимий клас наслідків, відсутнє затвердження проєктної документації тощо.

"Коли проблему виявили, працівник ЦНАПу зможе сформувати протокол про її причини, а після цього допомогти з її усунути. Раніше при цьому потрібно було повідомляти органи державного архітектурно-будівельного контролю, тепер - ні. Сама система, завдяки можливості виправити помилку через оновлений функціонал, економитиме час замовників будівництва”, - пояснила Шуляк.

За її словами, зараз серед найпоширеніших проблем при внесенні інформації в ЄДЕССБ через ЦНАПи є ситуації, коли:

Замовник будівництва не надає відомості, необхідні для заповнення форми документа: РНОКПП, відомості про адресу об'єкта будівництва, реквізити, обов'язкові для заповнення тощо;

При перевірці відомостей в ЄДЕССБ виявлено помилки, що унеможливлюють внесення відомостей до е-системи. Наприклад, неприпустимий клас наслідків, неприпустимий вид робіт, відсутнє затвердження проектної документації тощо.

Оновлений функціонал дасть змогу замовникам будівництва оперативніше взаємодіяти з ЄДЕССБ через ЦНАПи, що своєю чергою підвищить якість та швидкість наданих послуг і що важливо - зменшить відсоток відмов по документам.

Загалом, робота Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва має, за словами Шуляк, антикорупційний ефект у розмірі 1,5 млрд гривень на рік. Саме стільки економить держава завдяки цифровізації сфери будівництва, адже менше чиновників означає менше хабарів, які вони можуть отримати.

"ЄДЕССБ, запущена 3 роки назад - один з успішних прикладів цифрової трансформації і наш крок у напрямку тотальної цифровізації, яка у свою чергу матиме потужний антикорупційний ефект, який ми поступово бачимо", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року в ЄДЕССБ запрацював оновлений функціонал публікації відомостей про кошторисну документацію щодо об’єктів, які будуються за державні чи публічні кошти.