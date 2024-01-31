Уменьшить процент отказов для заказчиков строительства. В ЕГЭСБе появился новый функционал

Новая опция позволит специалистам ЦПАУ вносить обращения заказчиков строительства даже тогда, когда обнаружили определенные погрешности вроде не предоставленных сведений, необходимых для заполнения документа, или когда по результатам проверки е-система обнаружила ошибки, исключающие внесение сведений: недопустим класс последствий, отсутствует утверждение проектной документации и т.д.

"Когда проблему обнаружили, работник ЦПАУ сможет сформировать протокол о ее причинах, а после этого помочь ее устранить. Раньше при этом нужно было сообщать органы государственного архитектурно-строительного контроля, теперь - нет. Сама система, благодаря возможности исправить ошибку через обновленный функционал, экономит время заказчиков строительства”, - объяснила Шуляк.

По ее словам, сейчас среди самых распространенных проблем при внесении информации в ЕГЭСС через ЦПАУ есть ситуации, когда:

Заказчик строительства не предоставляет сведения, необходимые для заполнения формы документа: РНОКПП, сведения об адресе объекта строительства, реквизитах, обязательных для заполнения и т.п.;

При проверке сведений в ЕГЭСС обнаружены ошибки, исключающие возможность внесения сведений в е-систему. Например, недопустим класс последствий, недопустим вид работ, отсутствует утверждение проектной документации и т.д.

Обновленный функционал позволит заказчикам строительства оперативнее взаимодействовать с ЕГЭСС через ЦПАУ, что в свою очередь повысит качество и скорость предоставленных услуг и что важно - уменьшит процент отказов по документам.

В целом работа Единой государственной электронной системы в сфере строительства имеет, по словам Шуляк, антикоррупционный эффект в размере 1,5 млрд гривен в год. Именно столько экономит государство благодаря цифровизации сферы строительства, ведь меньше чиновников означает меньше взяток, которые они могут получить.

"ЕГЕСС, запущенная 3 года назад - один из успешных примеров цифровой трансформации и наш шаг в направлении тотальной цифровизации, которая в свою очередь будет иметь мощный антикоррупционный эффект, который мы постепенно видим", - подытожила Шуляк.

Напомним, в конце августа 2023 года в ЕГЭСС заработал обновленный функционал публикации сведений о сметной документации относительно строящихся объектов за государственные или публичные средства.