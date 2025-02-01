Зменшить випадки СЗЧ. В Україні розширять експериментальний проект підготовки військових

В Україні розширять експериментальний проект підготовки військових. У рамках програми новобранці проходять базову загальновійськову підготовку відразу у бригадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Facebook.

Головком провів нараду з питань підвищення якості підготовки ЗСУ. Командування проаналізувало підготовку випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше).

За словами Сирського, є позитивні відгуки з бригад, але водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки.

В Україні впроваджують нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів.

Сирський додав, що отримав позитивні результати експериментального проекту - проходження базової загальновійськової підготовки (надалі БЗВП) на базі бойових підрозділів. Головком заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах.

"Висновки: проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки", - зазначив він.

За словами головнокомандувача, експериментальний проект будуть розширювати.

Серед проблемних питань - укомплектування груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

Сирський додав, що серед "флагманів" у підготовці новобранців Десантно-штурмові війська.