Уменьшит случаи СОЧ. В Украине расширят экспериментальный проект подготовки военных

В Украине расширят экспериментальный проект подготовки военных. В рамках программы новобранцы проходят базовую общевойсковую подготовку сразу в бригадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.

Главком провел совещание по вопросам повышения качества подготовки ВСУ. Командование проанализировало подготовку выпускников учебных центров, которые прошли более длинный курс базовой общей военной подготовки продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше).

По словам Сырского, есть положительные отзывы из бригад, но в то же время оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки.

В Украине внедряют новую программу подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов.

Сырский добавил, что получил положительные результаты экспериментального проекта - прохождение базовой общевойсковой подготовки (в дальнейшем БОВП) на базе боевых подразделений. Главком заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах.

"Выводы: проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СОЧ во время подготовки", - отметил он.

По словам главнокомандующего, экспериментальный проект будут расширять.

Среди проблемных вопросов - укомплектование групп инструкторов в бригадах и усиление их работы, привлечение их в учебные центры.

Сырский добавил, что среди "флагманов" в подготовке новобранцев Десантно-штурмовые войска.