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Зменшили залежність від РФ. Сербія й Болгарія завершили будівництво газопроводу

Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сербія та Болгарія завершили будівництво спільного газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Трубопровід протяжністю 170 кілометрів від сербського міста Ніш до околиць столиці Болгарії Софії має річну пропускну здатність 1,8 мільярда кубометрів, що може покрити до 60% споживання Сербії.

З'єднання з Болгарією дасть Сербії доступ до нового джерела газу. Зокрема новий газопровід дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а Болгарії - до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.

Водночас новий балканський трубопровід зменшить газову залежність від Росії.

Нагадаємо, в лютому цього року ми повідомляли, що Болгарія розпочала будівництво газової лінії, що довго відкладалася, з сусідньою Сербією, яка дозволить постачати неросійський газ до Белграда і підвищить надійність поставок до південно-східної Європи.

Водночас в листопаді Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу.

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