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Болгарія побудує трубопровід до Сербії для відмови Белграда від російського газу

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Болгарія, Середа 01 лютого 2023 15:42
Болгарія побудує трубопровід до Сербії для відмови Белграда від російського газу Фото: Болгарія збудує трубопровід до Сербії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія розпочала будівництво газової лінії, що довго відкладалася, з сусідньою Сербією, яка дозволить постачати неросійський газ до Белграда і підвищить надійність поставок до південно-східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що 170-кілометровий газопровід буде введено в експлуатацію до кінця року, заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов.

Болгарія, яка розглядає проект із 2012 року, планує до кінця жовтня підготувати 62-кілометрову ділянку на своїй території. За словами чиновників, Сербія, яка розпочала будівництво у лютому минулого року, також буде готова до осені.

"Цей проект дає регіону нові можливості для справжньої диверсифікації та безпеки постачання", - заявив президент Болгарії Румен Радєв на церемонії відкриття, на якій також був присутній президент Сербії Олександр Вучич.

За його словами, країни набувають розширеного доступу до європейських ринків. "Сербія отримує доступ до нових джерел газу, що надходять із Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу в Егейському морі", - сказав він.

Наразі єдина газова гілка між двома країнами - транспортування російського газу з газопроводу "Турецький потік" до Сербії.

Новий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Греції та Туреччини.

Трубопровід, який дозволить газу йти в обох напрямках, диверсифікує маршрути, які з'єднують Болгарію із європейською газовою мережею.

Болгарія, яка була відрізана від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила нову газову сполучну лінію з Грецією, якою наразі транспортується 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту ЗПГ.

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