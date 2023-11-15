ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу

Болгарія, Середа 15 листопада 2023 09:41
UA EN RU
Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу Фото: Болгарія почала стягувати додатковий податок із "Газпрому" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія починає отримувати доходи від нового податку на імпорт та транзит трубопровідного газу з Росії. Податок, який набув чинності з середини жовтня, покликаний збільшити доходи та обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра фінансів Асена Василєва, уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження протягом наступних десяти днів.

Чи зможе Софія досягти цих цілей, поки що невідомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, заявила, що цей захід є незаконним, і вимагає, щоб Європейський Союз провів розслідування. Сербія та Північна Македонія також висловили стурбованість.

Російський енергетичний монополіст "Газпром" не повідомив, чи має намір він платити, що ставить під сумнів ефективність цього заходу.

"Сподіватимемося, що це станеться, - заявив Васильєв журналістам минулого тижня, говорячи про потенційні виплати "Газпрому". - Давайте не спекулюватимемо".

Транзит газу через Болгарію

Минулого року Росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії після того, як балканська країна відмовилася платити за паливо в рублях, чого Москва вимагала після початку війни. Тим не менш, Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу до регіону.

Болгарське продовження трубопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря, яке Росія використовує для обходу транзиту через Україну, майже повністю зайняте "Газпромом" за довгостроковим контрактом.

Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газуhttps://www.bloomberg.com/

Відмова платити податок, встановлений у розмірі 11 доларів за мегават-годину, може призвести до того, що Болгарія заблокує або відкличе активи компаній, які не платять, заявив Василєв минулого місяця.

Болгарія, яка до війни в Україні отримувала майже весь свій газ із Росії, наразі задовольняє третину своєї річної потреби за рахунок довгострокового контракту з азербайджанською SOCAR. Вона також отримує скраплений природний газ з терміналів у Греції та Туреччині. Сербія також працює над угодою із SOCAR, а також над новим трубопроводом із Болгарією.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков заявив, що Угорщина та Сербія допомагають живити військову машину Кремля та не намагаються знайти альтернативні джерела енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария Транзит газу
NEWS
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом