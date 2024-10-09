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Українські школярі почали гірше навчатися: які причини назвали вчителі

Середа 09 жовтня 2024 14:44
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Українські школярі почали гірше навчатися: які причини назвали вчителі Фото: школа (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

На думку українських вчителів, діти почали гірше навчатися з початку повномасштабного вторгнення. Під час нещодавнього опитування 95% педагогів погодилися із цим твердженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua.

Зазначається, що відповідні дані оприлюднили Rakuten Viber спільно зі студією онлайн-освіти EdEra. В опитуванні брали участь майже тисяча українських педагогів.

Вчителі помітили те, що діти почали гірше навчатися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такі спостереження базуються на їх власних враженнях, проведеній з учнями діагностиці, обговореннях з іншими вчителями та загальній статистиці щодо погіршення оцінок.

Серед основних причин такого явища педагоги виокремлюють побутові перешкоди (83,8% вчителів пояснюють цю проблему таким чином). Також важливою причиною є стрес, спричинений війною (73,7%).

На погіршення результатів навчання, як вважають вчителі, впливають:

  • тривале онлайн навчання (57,6%),
  • нерозуміння учнями свого майбутнього (56,4%),
  • накопичене відставання з часів карантину через COVID-19 (56,4%),
  • відсутність мотивації до навчання в учнів (53,4%).

Більшість педагогів (90%), щоб покращити результати навчання, проводять з учнями додаткові повторення матеріалу. Понад 40% учителів дають дітям додаткові завдання або літературу для самостійного вивчення, консультують батьків учнів, пропонують дітям додаткові заняття. Повідомляється, що майже третина педагогів (29%) організовує позакласні освітні заходи.

Приблизно 3% вчителів не використовують жодних методів для надолуження освітніх втрат серед учнів.

Також зазначається, що переважна більшість опитаних педагогів (74%) вважають, що саме учні несуть відповідальність за покращення своїх знань. Однак 72% освітян говорять про те, що відповідальність за це також покладається і на батьків. Водночас 69% вчителів зазначають, що саме вони мають відповідати за надолуження матеріалу з учнями.

Також педагоги додають, що допомагати дітям покращити свої знання мають не лише МОН та адміністрації шкіл, однак і місцева влада.

Раніше ми розповідали про те, чи можуть українські школярі одночасно навчатися і закордоном, і в українських закладах освіти.

Нагадаємо, що цьогорічні осінні канікули у школах будуть тривати з 28 жовтня по 3 листопада.

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