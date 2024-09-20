Українська школа увійшла у топ-3 світового рейтингу: що відомо
"Перша українська школа" в Польщі для переміщених українських школярів увійшла у топ-3 школи світу за подолання нещасть від світової премії World Best School Prizes.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T4 Education.
Премія з 2022 року щорічно залучає тисячі заявок з понад 100 країн світу від шкіл, які хочуть показати свій внесок у прогрес суспільства та виграти грант на суму 10 000 доларів.
"Перша українська школа" в Польщі на 6 тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році стала прихистком за кордоном для учнів, евакуйованих зі Сходу України, з Маріуполя, з Бучі. Заклад запрошував на роботу також вчительок-біженок.
Відомо, що 3 філії школи для біженців були започатковані у березні 2022 року у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Заклад не мав матеріальної бази, доступу до муніципальних приміщень тощо. Ідеологиня школи, українка Вікторія Осадча (Гнап), з однодумцями заснувала фундацію "Незламна Україна" з метою залучати ресурси для навчання.
Вже навесні 2022 команда, хоча із труднощами, але намагалася знайти вільне приміщення на 500 учнів у трьох польських містах, а також дістати необхідні ресурси для початку навчання.
Сьогодні учні проводять STEM-експерименти, вчаться в обладнаних комп’ютерних класах, мають доступ до бібліотеки з 2000 тисячами книжок і проходять профорієнтацію в польських компаніях.
У 2024 році учні навчатимуться за інтегрованою україно-польською програмою, щоб бути адаптованими до обох систем освіти.
У своїй категорії "Перша українська школа" в Польщі була визнана однією із найкращих у подоланні перешкод до освіти.
У топ-3 поряд з українською школою також знаходяться:
- Британський заклад, який навчає 250 учнів з аутизмом, і застосовує неординарний метод навчання "Екстремальна класна кімната", організовуючи навчальні поїздки у віддалені куточки світу.
- Школа зі Сьєрра-Леоне, що протягом пандемії Covid-19 та після розробила інструменти для надолуження знань, які охопили понад чверть мільйона учнів країни.
Українська школа пройшла у фінал і тепер готується до етапу обрання переможців, який відбудеться вже у жовтні. Найкращими стануть 5 найкращих шкіл світу, тобто по одній школі з кожної з 5 категорій премії.
Переможці та фіналісти премії "Найкраща школа світу" будуть запрошені на Всесвітній саміт шкіл у Дубаї, ОАЕ, який відбудеться 23-24 листопада.
"Якщо світ не вживе термінових заходів, до 2030 року він не досягне 4-ї цілі сталого розвитку ООН щодо загальної якісної освіти. Ми повинні шукати відповіді "у полях", у тих, хто щоденно бореться з викликами. У таких закладах, як "Перша українська школа", чия робота має змусити уряди звернути увагу", - відзначив Вікас Пота, засновник премії та світової спільноти шкіл T4 Education.
The World’s Best School Prizes
Це ініціатива T4 Education, яка є освітньою нагородою світового рівня. Премія має 5 категорій:
- за співпрацю з громадою,
- екологічні дії,
- інновації,
- подолання труднощів
- підтримку здорового способу життя (була заснована після пандемії COVID-19 у 2022 році).
Премія привертає увагу до шкіл, в яких керівний та навчальний склад продемонстрував передовий досвід, щоб покращити освіту та життя своїх учнів, зробити внесок у прогрес суспільства, незважаючи на будь-які перешкоди.
Аналог такої премії для педагогів в Україні добре знайомий. Це Best Teacher's Prize.
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