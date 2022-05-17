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На Змеином войска РФ пытаются поднять со дна потопленные катера, - Генштаб

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Киев, Вторник 17 мая 2022 07:37
На Змеином войска РФ пытаются поднять со дна потопленные катера, - Генштаб Остров Змеиный (Фото: mapio.net)
Автор: Константин Широкун

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении войска РФ пытаются восстановить наступление.

В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию. На Лиманском направлении российская армия вела наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении Угледара, также без успехов.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Напомним, что ВСУ за день сбили штурмовик Су-25, три беспилотника и крылатую ракету армии РФ. Все уничтоженные БПЛА относились к модели "Орлан-10".

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