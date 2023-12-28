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Змарнований партнером асист, гол і втрачений дубль: нарізка подвигів Мудрика в дербі

Фото: Михайло Мудрик відкритий до порад Маурісіо Почеттіно (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної України Михайло Мудрик провів продуктивний поєдинок за лондонський "Челсі" в 19-му турі англійської Прем'єр-ліги проти столичного "Крістал Пелас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FotMob.

 

Українець вийшов у старті "синіх". У формації 4-2-3-1 від Маурісіо Почеттіно він опинився в ролі лівого атакувального півзахисника.

Мудрик провів на полі 71 хвилину. За відведений час вінгер оформив забитий м'яч і виконав 3 удари в напрямку воріт. Перший завершився голом на 13-й хвилині. Натомість другим пострілом українець поцілив у кіпера, а ось третій випад Мудрика заблокували.

Окрім того, в дебюті зустрічі вінгер вивів Маатсена віч-на-віч із воротарем, але нідерландець переграти Хендерсона не зумів. Загалом Мудрик виконав 17 передач із відсотком точності 82%. Він мав 38 дотиків до м'яча (6 – у чужому штрафному), виграв три з восьми дуелей "на землі" та напрацював на комбінований показник очікуваних голів і асистів (xG+xA) 0,75.

Для Мудрика поєдинок проти "Пелас" став 17-м у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги та 19-м загалом. У всіх турнірах українець забив 4 м'ячі та оформив 1 асист. У пасиві вінгера – 4 жовті картки.

До слова, раніше "Борнмут" Забарного розгромив "Фулхем" із трьома голами без відповіді.

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