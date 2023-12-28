Упущенный партнером ассист, гол и потерянный дубль: нарезка подвигов Мудрика в дерби

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик провел продуктивный поединок за лондонский "Челси" в 19-м туре английской Премьер-лиги против столичного "Кристал Пэлас".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FotMob.
Украинец вышел в старте "синих". В формации 4-2-3-1 от Маурисио Почеттино он оказался в роли левого атакующего полузащитника.
Мудрик провел на поле 71 минуту. За отведенное время вингер оформил забитый мяч и выполнил 3 удара в сторону ворот. Первый завершился голом на 13-й минуте. В свою очередь вторым выстрелом украинец попал в кипера, а вот третий выпад Мудрика заблокировали.
Кроме того, в дебюте встречи вингер вывел Маатсена один на один с вратарем, но нидерландец переиграть Хендерсона не сумел. В общей сложности Мудрик выполнил 17 передач с процентом точности 82%. У него было 38 касаний к мячу (6 – в чужой штрафной), выиграл три из восьми дуэлей "на земле" и наработал на комбинированный показатель ожидаемых голов и ассистов (xG+xA) 0,75.
Для Мудрика поединок против "Пэлас" стал 17-м в нынешнем сезоне Премьер-лиги и 19-м в общей сложности. Во всех турнирах украинец забил 4 мяча и оформил 1 ассист. В пассиве вингера – 4 желтые карточки.
К слову, ранее "Борнмут" Забарного разгромил "Фулхэм" с тремя голами без ответа.
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