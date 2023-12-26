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Українець Забарний провів п'ятий матч на "нуль" у сезоні АПЛ: відео

Борнмут, Вівторок 26 грудня 2023 20:11
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Українець Забарний провів п'ятий матч на "нуль" у сезоні АПЛ: відео Фото: Ілля Забарний (крайній ліворуч) став оплотом оборони "вишень" (facebook.com/afcb)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України Ілля Забарний разом із партнерами по команді продовжив переможну серію у чемпіонаті Англії розгромом лондонського "Фулхема" в 19-му турі першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Борнмут" – "Фулхем" – 3:0

Голи: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальті), Сіністерра, 90+3

Український центрбек традиційно з'явився у старті "вишень". Він склав пару в центрі оборони разом із аргентинцем Сенесі. Обидва відіграли впевнено та не дали "коттеджерам" відзначитися впродовж 90 хвилин.

"Борнмут" відкрив рахунок під завісу першої половини. Це Скотт прорвався до штрафного майданчика та віддав ліворуч на Клюйверта, а той у дотик пробив Лєно. У другому таймі господарі закріпили власну перевагу – Соланке впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Семеніо.

Крапку в поєдинку поставив Сіністерра. У доданий арбітром час вінгер змістився з лівого флангу в центр і розкішно поклав м'яч у дальню дев'ятку – 3:0 у підсумку. Ця перемога стала для "вишень" шостою в останніх семи матчах англійської Прем'єр-ліги.

Забарний у нинішньому сезоні провів усі 19 поєдинків чемпіонату від дзвінка до дзвінка. Українець не відзначився результативними діями, але п'ять матчів із ним у складі "Борнмут" завершив без пропущених м'ячів. У пасиві центрбека 3 жовті картки.

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

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