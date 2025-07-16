Злякалися українських дронів? В Росії скасували найпрестижніший військовий форум

В Росії скасували ледве не найпрестижніший військовий форум "Армія-2025". Він з 2015 року проводився у московському парку "Патріот", але у 2024 році форум максимально скоротили, а цьогоріч вирішили взагалі скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українське видання " Мілітарний " та російське пропагандистське видання " Известия ".

Російська газета не розкриває, чому міністерство оборони Росії раптово відмовилося від проведення свого ключового військово-технічного форуму. "Армія-2025" повинна була пройти у підмосковній Кубинці з 11 по 14 серпня.

Українське видання припускає, що причиною міг стати переляк перед українськими ударними дронами. На тлі останніх ударів українських БПЛА в Росії останнім часом значно посилили безпекові заходи, зокрема під час заходів за участю перших осіб та високопосадовців вимикається мобільний інтернет.

Проте це перший випадок, коли дуже важливий для російської пропаганди захід просто скасовується. Можливо, це пов'язано із тим, що у травні 2025 року українські дрони атакували Кубинку. Один з БПЛА ударив по парку "Патріот".