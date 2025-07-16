Испугались украинских дронов? В России отменили самый престижный военный форум

В России отменили чуть ли не самый престижный военный форум "Армия-2025". Он с 2015 года проводился в московском парке "Патриот", но в 2024 году форум максимально сократили, а в этом году решили вообще отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское издание "Милитарный " и российское пропагандистское издание "Известия ".

Российская газета не раскрывает, почему министерство обороны России внезапно отказалось от проведения своего ключевого военно-технического форума. "Армия-2025" должна была пройти в подмосковной Кубинке с 11 по 14 августа.

Украинское издание предполагает, что причиной мог стать испуг перед украинскими ударными дронами. На фоне последних ударов украинских БПЛА в России в последнее время значительно усилили меры безопасности, в частности во время мероприятий с участием первых лиц и чиновников выключается мобильный интернет.

Однако это первый случай, когда очень важное для российской пропаганды мероприятие просто отменяется. Возможно, это связано с тем, что в мае 2025 года украинские дроны атаковали Кубинку. Один из БПЛА ударил по парку "Патриот".