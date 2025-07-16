Испугались украинских дронов? В России отменили самый престижный военный форум
В России отменили чуть ли не самый престижный военный форум "Армия-2025". Он с 2015 года проводился в московском парке "Патриот", но в 2024 году форум максимально сократили, а в этом году решили вообще отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское издание "Милитарный" и российское пропагандистское издание "Известия".
Российская газета не раскрывает, почему министерство обороны России внезапно отказалось от проведения своего ключевого военно-технического форума. "Армия-2025" должна была пройти в подмосковной Кубинке с 11 по 14 августа.
Украинское издание предполагает, что причиной мог стать испуг перед украинскими ударными дронами. На фоне последних ударов украинских БПЛА в России в последнее время значительно усилили меры безопасности, в частности во время мероприятий с участием первых лиц и чиновников выключается мобильный интернет.
Однако это первый случай, когда очень важное для российской пропаганды мероприятие просто отменяется. Возможно, это связано с тем, что в мае 2025 года украинские дроны атаковали Кубинку. Один из БПЛА ударил по парку "Патриот".
Напомним, ранее издание Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы призвал Украину активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.
Однако позже в Белом доме сообщили, что Трамп не призывал Зеленского усилить удары вглубь России, а его слова были вырваны из контекста. И о Москве якобы также ничего не говорилось. Сам Трамп позже это подтвердил.
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